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«صحة البحر الأحمر» تنظم ندوات تثقيفية في المدارس

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:05 م | السبت 02 ديسمبر 2023
صحة البحر الأحمر

صحة البحر الأحمر

عقدت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عددا من الندوات الصحية في بعض مدارس الغردقة، بهدف التثقيف الصحي للطلاب، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية ومدارس التمريض، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.  

ندوات تثقيف صحي بالبحر الأحمر

وأجرت إدارة مدارس التمريض بصحة البحر الأحمر زيارة لعدد من مدارس الغردقة، وتم تدريب طلاب المدارس على الإسعافات الأولية بحضور عدد من المدرسين في جو من التفاعل والاستفادة بالخدمات الطبية وتم تطبيق عملي لحالة نزيف أنف. 

وأشار الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في حرص صحة البحر الأحمر على ضرورة مواصلة الأعمال التدريبية للطلاب على تطبيق المعرفة النظريّة التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة تطبيقاً عملياً، ممّا يجعلهم يحصلون على فهم أكبر وأوسع لتخصصاتهم، بحيث يكونون أكثر إبداعاً وإتقاناً. 

دورة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت صحة البحر الأحمر فعاليات دورة تدريب أطباء النساء وتنظيم الأسرة على تركيب كبسولات، تحت إشراف دكتورة مروة حمدي، مدير تنظيم أسرة البحر الأحمر، بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر. 

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