فتح التحويل للإعلان التكميلي بـ«سكن لكل المصريين 3».. الشروط والأماكن المتاحة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول بـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأوضح «الجزار»، أنَّ الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا عبارة عن 3 غرف وصالة، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاماً، كما أنَّه تمّ مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا.

ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق التقديم في:

· الفيوم الجديدة: التحويل إلى الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين

· الفيوم - طامية: التحويل إلى الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة

· البحيرة - دمنهور ومطروح - العلمين: التحويل إلى البحيرة - وادي النطرون

· المنيا - المنيا الجديدة: التحويل إلى المنيا - مركز المنيا المطاهرة

· الإسماعيلية - موقع أبو خليفة: التحويل إلى الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق

· قنا - أبو تشت «القارة»: التحويل إلى قنا «قوص- الوقف»

وفيما يخص الوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في:

·الإسكندرية - برج العرب الجديدة: التحويل إلى الإسكندرية - برج العرب الجديدة

· الجيزة - أكتوبر الجديدة: التحويل إلى الجيزة - أكتوبر الجديدة

·الفيوم - الفيوم الجديدة: التحويل إلى الفيوم - الفيوم الجديدة

· المنيا - المنيا الجديدة: التحويل إلى المنيا - المنيا الجديدة

· بني سويف - «بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس»: التحويل إلى بني سويف - بني سويف الجديدة

· القليوبية - الخانكة: التحويل إلى القليوبية - العبور الجديدة

· سوهاج - «الكوثر -جهينة - ساقتلة»: التحويل إلى سوهاج - سوهاج الجديدة

· أسيوط - «مركز أسيوط / الغنايم»: التحويل إلى أسيوط - أسيوط الجديدة

· الشرقية - صان الحجر: التحويل إلى الشرقية - العاشر من رمضان

· البحيرة - دمنهور ومطروح - العلمين: التحويل إلى الإسكندرية - برج العرب الجديدة

وسيتمّ استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

وفي حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي.