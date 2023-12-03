بدء التحويل بوحدات سكن لكل المصريين 3 بسوهاج اليوم.. اعرف الشروط والأسعار

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشرة إعلان سكن 3 لكل المصريين، عن فتح باب التحويل إلى الإعلان التكميلي لسكن كل المصريين 3 بنظام التمويل العقاري، للحاجزين، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز المسبق، وهم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليا لمنخفضي الدخل، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يسبق لهم تخصيص وحدة سكنية على ذات الإعلان.

وسيجري فتح باب التحويل إلى الإعلان التكميلي لسكن لكل المصريين 3 بنظام التمويل العقاري.

شروط ومواعيد التحويل بسكن لكل المصريين 3

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التحويل بمحافظة سوهاج للحاجزين ومنها:

- أن يكون المتقدم للوحدة السكنية لم يقم بسحب جدية الحجز خلال الإعلان السابق.

- لم يسبق للمتقدم تخصيص وحدات.

مواصفات وحدات سكن لكل المصريين 3

ويضم الإعلان الحالي وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى يتم تسليمها خلال 36 شهرا بشروط وأسعار جديدة مدعومة بمبلغ يصل حتى 120 ألف جنيه، بمساحات تصل إلى 90 مترا، مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام ويبدأ التحويل من اليوم الأحد 3 ديسمبر الجاري حتى الخميس 4 يناير 2024 المقبل.

وحدات سكن لكل المصريين 3 بمحافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج ضم الإعلان التكميلي لصندوق الإسكان الاجتماعي التحويل من مدينة سوهاج وحي الكوثر ومدينة جهينة ومدينة ساقلتة، إلى مدينة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بشروط وأسعار جديدة والتسليم خلال 36 شهرا بسعر يبدأ من 500 ألف جنيه وقابلة للزيادة كحد أقصى 15%.