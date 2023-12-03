7 معلومات عن العقيد الإسرائيلي عساف حمامي.. الفصائل الفلسطينية تحتفظ بجثمانه

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة العقيد «عساف حمامي» خلال مواجهته ضد الفصائل الفلسطينية يوم عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال يعترف بمقتل العقيد عساف حمامي

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الفصائل الفلسطينية مازالت تحتفظ بجثمان العقيد عساف حمامي، الذي قُتل رفقة 2 آخرين من قادة جيش الاحتلال.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن عساف حمامي بحسب ما ذكرته صحيفة «israel national news».

7 معلومات عن عساف حمامي

- وُلد عساف حمامي في مدينة كريات أونو، ويبلغ من العمر 41 عامًا.

- عينه جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكون قائد اللواء الجنوبي برفقة غزة.

- بدأ حمامي مسيرته داخل صفوف جيش الاحتلال بلواء جفعاتي.

- متزوج ولديه 3 أبناء.

- في عام 2010 حصل على وسام الخدمة المتميزة لرئيس الأركان من الجنرال جابي أشكنازي.

- قٌتل من جانب الفصائل الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى.

- صنفته إسرائيل على أنه أحد ضباط الكبار الذين قتلتهم الفصائل.

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