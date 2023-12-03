عاجل.. دمار في إسرائيل بعد انتهاء الهدنة.. فيديو يرصد «ضربة قاتلة»

مقطع فيديو لم يتجاوز بضعة دقائق، عكس الخسائر الفادحة التي كبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليظهر تدميرًا في آلياتهم العسكرية، التي لم تخل من انفجار لدبابات إسرائيلية بالقرب من بيت حانون شمال قطاع غزة.

تمكنت الفصائل الفلسطينية من استدارج أحد القوات الإسرائيلية بالقرب منها، لتعمل على تدميرها في الحال، داخل كمين محكم في منطقة «التوام» شمال غرب غزة، حسبما أشار إليه موقع «روسيا اليوم».

تدمير آليات عسكرية إسرائيلية

نجحت الفصائل الفلسطينية في الاعتماد على مجموعة من العبوات الناسفة، إلى بعض القذائف المستهدف منها، تحقيق أكبر قدر من الدمار، التي تسببت في وقوع العديد من الإصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما بين قتيل وجريح، لكن هذه الضربات قاتلة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يواصل هجماته المتكررة على غزة بعد انتهاء الهدنة.

الله أكبر ولله الحمد



الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/BgnShT4nOa — رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023

يذكر أن الفصائل الفلسطينية قد استهدفت دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان والاجتياح البري، وكان من ضمن الآليات التي تم استهدافها ما يقرب من 20 آلية عسكرية إسرائيلية، تنوعت ما بين دبابة ومدرعة، إلى جانب تدمير 21 آلية، كما أعلنت الفصائل أيضًا استهداف 17 آلية عسكرية إسرائيلية جديدة.