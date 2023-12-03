عاجل.. تعطل القبة الحديدية وسقوط صاروخها وسط إسرائيل (فيديو)

نشرت عدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو متداول يكشف عطلاً أصاب القبة الحديدية في إسرائيل خلال إطلاقها صواريخ للتصدي لرشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبحسب الوكالة فإنه نتيجة لهذا العطل في منظومة القبة الحديدية، سقط صاروخها باتجاه مستوطنين وسط إسرائيل، فيما حال ذلك دون التصدي لصواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية، والتي نجحت في السقوط داخل تل أبيب أهم مدن إسرائيل.

مقطع متداول لصاروخ اعتراض من "القبة الحديدية" يسقط في تل أبيب بعد فشل التصدي للقذائف التي أطلقت من قطاع غزة pic.twitter.com/o1H7TO6O6b — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 2, 2023

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الفصائل تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، بحسب مقاطع فيديو متداولة خلقت حالة من الذعر والرعب بين سكان تلك المنطقة، فيما أقرت القناة العبرية 13 بالفعل بتعطل منظومة القبة الحديدية وفشلها في التصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينة.

ووثقت مقاطع فيديو مصورة احتفال أهالي في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب، والتي تأتي في إطار الرد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، خصوصاً بعد فشل تمديد الهدنة الإنسانية واستئناف تل أبيب عدوانها العنيف الذي تسبب في سقوط مئات الشهداء أمس.