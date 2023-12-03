غرفة عمليات «مصر السلام» تواصل تحليل التغطية الإعلامية للانتخابات في الخارج

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن غرفة عمليات المرصد الدائم للانتخابات المحلية والدولية عملت على متابعة عملية التصويت للمصريين في الخارج منذ يومها الأول، بصورة منتظمة ورصدت تيسير وسهولة للجاليات المصرية حول دول العالم.

متابعة العملية الانتخابية في الخارج لليوم الثالث

وأوضح فوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعمال غرفة المرصد مستمرة في متابعة سير عملية التصويت لليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن اليوم الثاني شهد انتظام فتح لجان الاقتراع في المواعيد المقررة قانونا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة 9 صباحا حسب توقيت كل دولة.

وأوضح أن الدول العربية التي تتمتع بكثافة الجاليات المصرية شهدت اقبال متزايد من المصريين على صناديق الاقتراع خلال الأيام الماضية، وتصدرت النساء في بعض اللجان جموع الناخبين.

دور الهيئة في تيسير العملية الانتخابية

كما أشاد «فوقي» بدور الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعتها الدقيقة والمتواصلة على مدار أيام التصويت، وتستمر أعمال غرفة العمليات في متابعة أيام تصويت المصريين بالخارج وتستكمل بمتابعة أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بفريق متابعين يبلغ 2500 متابع موزعين على جميع محافظات الجمهورية، ويتابع المرصد التصويت في الخارج من خلال إفادات أفراد قاعدة بيانات أعضاء المؤسسة في الخارج وكذا إفادات الجاليات المصرية لعملية تصويتهم خلال الثلاثة أيام.