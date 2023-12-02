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الهيئة الوطنية: استمرار عمل 116 لجنة بالخارج في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
04:46 م | السبت 02 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء المصريين حول العالم للاطمئنان على سير عملية انتخابات الرئاسة بالخارج.

وقال بنداري، خلال الاجتماع، إن هناك 116 لجنة انتخابية تعمل حاليًا بالخارج، وتم غلق 16 لجنة، وننتظر فتح 5 لجان أخرى حتى الساعة 7 مساء اليوم.

عملية الاقتراع بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن عملية الاقتراع بالخارج بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى غدًا الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير من التصويت.

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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