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توافد المصريين بالرياض على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
10:05 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية في الرياض

الانتخابات المصرية في الرياض

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المصريين المقيمين في الرياض، للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وفتحت سفارة مصر في السعودية، أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الدستوري المهم.

السفارة المصرية في الرياض عملت على توفير التسهيلات

السفارة المصرية في الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت حتى الساعة 9 مساء.

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