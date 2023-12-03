رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الاتحاد الأوروبي»: السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات.. ولا أحد يتحدث

كتب:

هاجر عمر
01:04 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
إني شوى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

إني شوى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إني شوي، إنّ معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل مكنت الدولتين من العيش بسلام، وتحقيق النمو والتقدم، أما الآن فإنّ اتفاقات السلام أصبحت أكثر صعوبة عن السابق.

وأضافت «شوي» خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم، أنّ الحضور ذكروا الأوضاع بغزة وهو أمر مفهوم بالطبع، كما تمت الإشارة إلى حرب أوكرانيا رغم أنّها حرب كلاسيكية قامت فيها دولة باجتياح أخرى.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أنّ السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات، إضافة إلى قصف عشوائي للمدنيين، مؤكدة أنّ ما يحدث في السودان هو عدم احترام للقوانين الدولية بشأن التصرف خلال الحرب.

اقرأ المزيد:

بعثة الاتحاد الأوروبي لمنتدى شباب العالم: الجيل الحالي «مبارك ولديه ضمير»

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من نظرة الشباب المتشائمة لمستقبلهم

بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية: ليست مهمة سهلة

ممثل الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر وقطر على جهود إتمام الهدنة في غزة

الاتحاد الأوروبي: تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان لن يجلب الأمن

سفير الاتحاد الأوروبي يشيد بالجهود المصرية في دعم أهالي غزة

الاتحاد الأوروبي: يجب تنفيذ اتفاق الهدنة كاملا لإنهاء الوضع المروع في غزة
بقلم هاجر عمر