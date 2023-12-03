«الاتحاد الأوروبي»: السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات.. ولا أحد يتحدث

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إني شوي، إنّ معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل مكنت الدولتين من العيش بسلام، وتحقيق النمو والتقدم، أما الآن فإنّ اتفاقات السلام أصبحت أكثر صعوبة عن السابق.

وأضافت «شوي» خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم، أنّ الحضور ذكروا الأوضاع بغزة وهو أمر مفهوم بالطبع، كما تمت الإشارة إلى حرب أوكرانيا رغم أنّها حرب كلاسيكية قامت فيها دولة باجتياح أخرى.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أنّ السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات، إضافة إلى قصف عشوائي للمدنيين، مؤكدة أنّ ما يحدث في السودان هو عدم احترام للقوانين الدولية بشأن التصرف خلال الحرب.