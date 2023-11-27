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ممثل الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر وقطر على جهود إتمام الهدنة في غزة

كتب:

هانى حسن
11:28 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن قطاع غزة دمر بالكامل، وهو أمر غير مقبول، ويجب الخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن «بوريل» أكد أن التوسع في بناء المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفا: «نشكر مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى هدنة بغزة».

وتنتهي اليوم، الهدنة في غزة، التي استمرت 4 أيام، تخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

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بقلم هانى حسن