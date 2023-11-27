الاتحاد الأوروبي: تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان لن يجلب الأمن

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان غير القانوني ليس دفاعا عن النفس، ولن يجلب الأمن، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ويسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لزيادة ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات القومية بنحو 375 مليون شيقل، لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتطرفين إلى المدن المختلطة، مثل اللد والرملة وعكا، وفقا لوكالة الأنباء لفلسطينية «وفا».

وتُجري الحكومة الإسرائيلية، اليوم، مداولات حول بخصوص الميزانية لعام 2023 الجاري، تحت مسمى ميزانية الحرب.

وتقضي خطة سموتريتش لتغييرات ميزانية، بزيادة مئات ملايين الشواقل لوزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز الهوية والثقافة اليهودية، و200 مليون شيقل لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و35 مليون شيقل من أجل إنشاء كليات تحضيرية للخدمة العسكرية وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، فضلا عن منع بناء فلسطيني في المناطق المصنفة ج.