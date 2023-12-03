«تموين الشرقية»: ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر في حملة بأبو كبير

شنت إدارة تموين أبو كبير بالشرقية، حملة مكبرة برئاسة محمد عبدالرحمن، مدير الإدارة، حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والمخابز، وضبط المخالفات، لضمان تقديم سلع ذات جودة للمواطنين بالمحافظة.

ضبط دقيق دون فواتير

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق الحر بدون فواتير، عبارة عن 160 جوال، زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، بإجمالي 8 أطنان، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وتراقب مديرية التموين بمحافظة الشرقية الأسواق والمحلات التجارية لضبط السوق ومنع احتكار السلع والتأكد من مصادرها لضمانها.

تشديد الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود.