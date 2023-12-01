«تموين الشرقية»: توزيع 10 أطنان سكر على 6 وحدات محلية بفاقوس

وزعت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 10 أطنان سكر أبيض بسعر 27 جنيهًا للكيلو في الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، واستمرارًا لخطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

توزيع السكر في فاقوس

وقال محمد سليمان مدير إدارة فاقوس التموينية، لـ«الوطن»، إنه تم توزيع 10 أطنان سكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بـ27 جنيها للكيلو، لافتا إلى سعي الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون تكبد تكاليف كبيرة، مع استمرار الحملات المشددة على التجار لمنع الاحتكار أو تخزين السلعة.

أماكن توزيع سكر لكل مواطن في الشرقية

وأوضح مدير إدارة تموين فاقوس، أنه تم توزيع السكر في الوحدات المحلية التالية:

الوحدة المحلية بالديدامون

الوحدة المحلية بأكياد

الوحدة المحلية بالصوالح

الوحدة المحلية بقنتير

الوحدة المحلية بالنوافعة

الوحدة المحلية بالدميين بكفر شاويش

الوحدة المحلية بالروضة

توزيع 2 سكر لكل مواطن

وأشار إلى استمرار توزيع السكر بالمراكز المختلفة بسعر مخفض، وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع تلاعب التجار، لافتًا إلى أنه جرى توزيع 2 كيس سكر لكل فرد من الأهالي بسعر 27 جنيهًا، على أن يتم التوزيع حسب خطة المديرية.