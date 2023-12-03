«تموين الشرقية» توزع طن سكر و1200 عبوة زيت بأسعار مخفضة في منيا القمح

وزّعت إدارة تموين منيا القمح بمحافظة الشرقية كميات من السكر الأبيض بسعر 27 جنيها للكيلو بنطاق المركز هذا بالإضافة إلى توزيع عدد من عبوات زيت الطعام على الأهالي ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وقال علي عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح بالشرقية، لـ«الوطن»، إنّه تم توزيع كميات السكر المدعم بسعر المبادرة من خلال طرحه في منافذ بيع تجارية، موضحا الكميات الموزعة وأماكنها كالتالي:

- توزيع نصف طن سكر من خلال محل بقالة بقرية الحمدية، وتوزيع نصف طن سكر بمحل آخر بقرية كفر أبو الزقازيق، مشيرا إلى توزيع زيت طعام بمحل بقالة بقرية السلام التابعة لقرية سنهوا بواقع 700 عبوة بسعر 43 جنيها زنة لتر، بينما تم توزيع 500 عبوة زيت طعام زنة 700 ملي بسعر 32 جنيها.

سعر السكر 27 جنيها

وأكد مدير إدارة تموين منيا القمح على استكمال توزيع السكر المخفض بسعر 27 جنيها في باقي أنحاء المركز ونطاق الإدارة التموينية للوصول إلى كل المواطنين فضلا عن توفير عبوات الزيت المخفض أسعارها.

توزيع أطنان من السكر الأبيض

جاء هذا تحت إشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، فيما جرى توزيع عشرات الأطنان من السكر الأبيض بسعر المبادرة على أنحاء المحافظة.