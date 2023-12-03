أوكرانيا تتهم روسيا بقتل جنديين رغم استسلامهما

اتهمت كييف، موسكو، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في إعدام جنود أوكرانيين أبدوا نيتهم الاستسلام، بعدما انتشرت على شبكات التواصل لقطات يُعتقد أنّها تشير إلى هذه الواقعة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وأكد مكتب المدعي العام في دونيتسك، أنّ تلك اللقطات صُوّرت قرب قرية ستيبوفي على مقربة من مدينة أفدييفكا، حيث يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، مؤكدًا أنّ ذلك يأتي بناء على «معلومات أولية».

ونوّه بأنّ اللقطات تُظهر «مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري الروسي»، وهم يطلقون النار على جنديَين أوكرانيَين غير مسلّحين سلّما نفسَيهما.

وأعلن فتح تحقيق في الوقائع، مذكّرًا بأنّ «إعدام أسرى الحرب» يشكّل «جريمة دولية خطيرة».