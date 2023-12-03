«التنمية المحلية»: حل 120 ألف شكوى بنسبة 97.8% ضمن «صوتك مسموع»

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا مُفصلًا عن جهود مبادرة (صوتك مسموع) خلال شهر نوفمبر 2023 في حل شكاوى المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها المبادرة، ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

مبادرة «صوتك مسموع»

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة «صوتك مسموع»، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 عدد 749 ألفًا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و849 شكوى، تم حل أكثرمن 120 ألف شكوى بنسبة 97.8%، وجارٍ حل 2764 شكوى، مشيراً إلى أن المبادرة حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لآخر تقرير صادر حول جهودها خلال الشهر الماضى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن «صوتك مسموع» استقبلت خلال شهر نوفمبر 2023 عدد 15.7 ألف رسالة منها 1792 شكوى، تم الاستجابة لـ 1432شكوى منها بنسبة 78.9%، وجارٍ حل 360 شكوى، مؤكدا سياسة الوزارة في التعامل بجدية مع كل الشكاوى الواردة إلى «صوتك مسموع».

الشكاوى الواردة للمبادرة

ولفت وزير التنمية المحلية الى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 609 شكوى، يليها الإشغالات بعدد 536 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 305 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 279 شكوى، إضافة إلى 63 شكوى خاصة بتعريفة ركوب السيارات وزيادة الأسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.