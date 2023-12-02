هل يجوز التظلم على رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» تجيب

بعد إقرار مجلس النواب، قانون التصالح الجديد 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه غير مسموح بأي مخالفات بناء جديدة، وسيجرى إزالتها على الفور واتخاذ إجراء قانوني بشأنها لمنع العشوائيات وظهور مخالفات جديدة، مع تسيير حملات مستمرة من الأحياء والمدن لمواجهة أي مخالفات ورصدها بشكل فوري من خلال وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات.

عدد طلبات التصالح

وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لـ«الوطن» إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 عددها 2.8 مليون طلب تصالح، ولم يتم البت في أغلبها، مشيرا إلى أن أي طلبات تصالح جرى رفضها في ظل القانون السابق يمكنها تقديم تظلم على رفض طلب التصالح، وفق ضوابط القانون الجديد، إذ كانت هناك مخالفات بناء غير مسموح بالتصالح بشأنها في القانون السابق وتم إجازة التصالح فيها في القانون الجديد ومنها التعدي على خط التنظيم، وتجاوز حدود الارتفاق، وتخطى الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة تقنين وضع الأرض.

القضاء على المخالفات نهائيا

وأوضح أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يهدف إلى تصفية هذا الملف والقضاء على المخالفات نهائيا ومنع أي كيانات عشوائية تظهر مجددًا واستعادة المظهر الحضاري والعمراني للمدن والأحياء ومنع أي تعديات جديدة على أرض الواقع.