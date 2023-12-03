«الإحصاء الفلسطيني»: تدمير 250 ألف وحدة سكنية في غزة جراء العدوان

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، من أصل 400 ألف وحدة، أي ما يتجاوز 62% من إجمالي الوحدات السكنة.

37 ألف فلسطيني أصيبوا جراء العدوان

وقال مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي للإحصاء حسام خليفة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن حرب الإبادة الجماعية على المدنيين في قطاع غزة تسببت في خسائر فادحة إنسانية ومادية.

وتابع بأنه فيما يخص وضع القطاع الصحي، 37 ألف مواطن أصيبوا بفعل العدوان، وذلك في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة، ما يؤكد حجم الكارثة الإنسانية.