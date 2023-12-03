استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط عشرات الشهداء من الفلسطينيين والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والممتلكات العامة والخاصة، إثر قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

قصف مخيم جباليا بقذائف صاروخية

وأفادت مصادر أن القصف جرى في حي الدرج بمدينة غزة، ومدينة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف مدينة خان يونس جنوبي القطاع غزة، فضلا عن قصف منازل عدة في بلدة القرارة، والمناطق الشرقية والساحلية.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منطقة عسقولة بحي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود عشرات المواطنين تحت الأنقاض.

وفي حي الزيتون شرق غزة قصفت طائرات الاحتلال المنازل بينما ما زالت تجدد قصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.