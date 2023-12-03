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عاجل.. مقتل رقيبين بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

كتب:

محمد حسن عامر
06:50 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر اسمي جنديين قتلا في معركة بقطاع غزة.

وأوضح أن القتيلين هما الرقيب إشالو سما، 20 عاما، من مدينة بيتح تكفا وسط البلاد، من الكتيبة 932 في لواء ناحال، حيث قتل مساء أمس، متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة الشهر الماضي شمال قطاع غزة.

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كما قتل الرقيب أول أور براندس، 25 عاماً، من شوهام، وهو مقاتل في الكتيبة 82، اللواء السابع، مساء أمس أيضاً في معركة وسط قطاع غزة.

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بقلم محمد حسن عامر