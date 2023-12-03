مصر تنضم لتحالف «BESS» العالمي لتعزيز أنظمة تخزين الطاقة المتجددة

انضمت مصر لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد أحد المبادرات الرئيسية التابعة للتحالف الدولي للطاقة من أجل البشر والكوكب GEAPP، لتصبح عدد الدول المنضمة 10 دول.

ويهدف التحالف إلى تعزيز العمل المشترك لتأمين 5 جيجاوات من الطاقة المخزنة بحلول عام 2024، واتخاذ خطوة نحو تحقيق أهداف التحالف بتحقيق 400 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياج العالمي للطاقة بحلول عام 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ويأتي انضمام مصر للتحالف في إطار جهودها لتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

ويعتبر انضمام مصر للتحالف خطوة مهمة في تعزيز الجهود العالمية لنشر تقنيات تخزين الطاقة المتجددة، والتي تعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لاسيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.