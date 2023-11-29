5 أهداف يسعى مؤتمر المناخ COP28 لتحقيقها.. خفض نسبة الانبعاثات إلى 43%

مسارات المناخية عديدة سيتبعها مؤتمر المناخ cop28 الذي سينطلق غدًا الخميس 30 نوفمبر ويستمر حتي 12 من شهر ديسمبر المُقبل 2023، وخلال السطور التالية نوضح ما هي المسارات أو الأهداف المناخية التي يتبعها مؤتمر المناخ cop28؟.

العودة للمسار المناخي الصحيح

ويُعد مؤتمر المناخ cop28 فرصة عالمية مهمة لكثير من دول العالم وذلك للتمكن من توفيق الآراء والعودة للمسار المناخي الصحيح وتحقيق الهدف الخاص بإمكانية تجاوز الارتفاع بدرجات حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.

أهداف مؤتمر المناخ

ويهدف المؤتمر لتحقيق العديد من الأهداف والمسارات الخاصة بـcop28 والتي تشمل على الآتي:

1- خفض نسبة الانبعاثات إلى 43% بحلول عام 2030.

2- تسريع انتقال الطاقة.

3- مكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ بشكل أكثر فاعلية.

4- التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة.

5- ضمان العمل المشترك لاتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة تؤدي لتحقيق المزيد من النتائج الجوهرية المتطورة في مؤتمر المناخ.

وينطلق مؤتمر المناخ cop28 غدًا الخميس 30 نوفمبر ويستمر حتي يوم 12 من شهر ديسمبر المُقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي تُسلم دولة الإمارات مؤتمر المناخ.