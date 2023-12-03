محافظ الشرقية: نسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة التي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام ومسؤولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

تطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات

بدأ الاجتماع بمناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، والموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الاجتماع قدمت جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل الشكر لمحافظ الشرقية لسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين بالمنطقة والانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة وتجديد أبار المياه الارتوازية بالمنطقة والبالغ عددها 5 أبار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة.