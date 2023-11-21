«الوطنية للأقمار الصناعية»: «طيبة 1» يعمل لمد المناطق النائية باتصالات مؤمنة

قال الدكتور سامي شديد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأقمار الصناعية، إنّ الشركة تأسست بهدف تشغيل وإدارة البنية التحتية لمجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، كما تعتبر المشغل الوحيد الذي يحمل رخصة لتشغيل الأقمار الصناعية في مصر.

ويلتزم بدفع الضرائب والرسوم الجمركية

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأقمار الصناعية، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للاتصالات والتكنولوجيا، أنّ الشركة تعمل على التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، موضحا أنّها كيان مستقل يتبع القطاع الخاص، تأسس بتمويل ورعاية من جهات حكومية مصرية وطنية، ويعمل وفقًا لقانون هيئة الاستثمار رقم 159، ويلتزم بدفع الضرائب والرسوم الجمركية بشكل دوري دون أي استثناء.

توفير وسيلة اتصال آمنة توصل الخدمة إلى المواطن

وعن إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»، كشف شديد عن أنّ الفكرة الأساسية من إطلاق القمر تستهدف توفير وسيلة اتصال آمنة توصل الخدمة إلى المواطن والاستفادة منها في مختلف المجالات الحياتية، مشيرا إلى أنّ تغطية حدود الدولة المصرية لا تتجاوز نحو 30%، ولذلك يتم التوجه نحو الاعتماد على الأقمار الصناعية لمد مختلف المناطق النائية بالخدمات والبنية التحتية، مثل مشروعات توشكي والمنافذ الحدودية، حيث تحتاج تلك المشروعات إلى وسيلة اتصال مسبقة للتعرف على متطلباتها اللازمة، ودون ذلك ستحتاج الدولة إلى بذل الكثير من الوقت والمال والجهد.

التعامل مع الطلب على دعم طبي للحالات المصابة

واستشهد شديد بما حدث مؤخرًا في أزمة السودان، عندما تم تأمين الحدود المصرية بواسطة رصد الأقمار الصناعية، إلى جانب أحداث غزة (طوفان الأقصى)، حيث جرى التعامل السريع مع الطلب على دعم طبي للحالات المصابة وتوفيره بشكل عاجل.

تغطية نطاقات شمال أفريقيا

ونوه شديد بأنّ الشراكة مع شركة حياة الكويتية، التي تستعد لإطلاق أول مشروعاتها بالتعاون مع الشركة الوطنية للأقمار الصناعية، ستكون باكورة لسلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية للخروج إلى المنطقة العربية، بجانب تغطية نطاقات شمال أفريقيا، والطموح نحو التوسع إلى أوروبا وآسيا.