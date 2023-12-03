الأفلام المصرية تحقق إيرادات بقيمة 458 ألف جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، وحققت الأفلام الـ10 إجمالي إيرادات بلغ 458 ألف جنيه أمس، وفق تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق فيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد إيرادات بلغت 165 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية، يليه في المركز الثاني فيلم «فوي فوي فوي» بـ76 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «وش في وش» إيرادات بلغت 69 ألف جنيه، وتراجع فيلم «سنة أولى خطف» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات محققا 60.5 ألف جنيه.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «العميل صفر» بإيرادات بلغت 59.6 ألف جنيه، وبفارق كبير مع فيلم المركز السادس حقق فيلم «الخميس اللي جاي» إيرادات بلغت 14.5 ألف جنيه، وحقق فيلم «أولاد حريم كريم» 4.2 ألف جنيه، أما «حسن المصري» فلم يحقق سوى 4 آلاف جنيه، وعاد فيلم «بيت الروبي» إلى المركز التاسع بقائمة الإيرادات بـ3 آلاف جنيه، بينما تذيل فيلم «البعبع» الإيرادات بـ2.4 ألف جنيه.