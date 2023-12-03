عضو بـ«التحالف الوطني» يعلن دخول 5 سيارات إسعاف ومستشفى ميداني إلى غزة

أعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار تدفق المساعدات الإغاثية الإنسانية بتواصل الجسر البري إلى قطاع غزة، ومواصلة الجهود المصرية في إدخال المساعدات من أجل مساعدة أهالي القطاع، واستثمار حالة شبة الهدنة الموجودة حاليا.

دخول 5 سيارات إسعاف

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن» إن المساعدات تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى الوقود، موضحا أن المساعدات تضمنت دخول 5 سيارات إسعاف، ومستشفى ميداني، وحجم المساعدات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني تجاوز 3 آلاف شاحنة منذ بداية الأزمة.

وأشار عضو التحالف إلى مطالبات الهلال الأحمر الفلسطيني بسرعة إدخال آليات الإنقاذ من أجل المساهمة في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، وتقديم المساعدات لسكان القطاع الذين يعانون منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، مشيرا إلى انتشار الأمراض ما بين النازحيين الذين تجاوز عددهم أكثر من 80 % من سكان القطاع متوجهين إلى الجنوب، ما تسبب في حالة من التكدس داخل جنوب القطاع.

وطالب باستدامة تدفق المساعدات إلى غزة مع ضغوط المصرية، وعدد من الدول الداعمة لعملية الإغاثة، لتأمين وصول أكبر عدد من المساعدات، وإيقاف سلطات الاحتلال عن الاستمرار في عمليات القصف الذي يدمر القطاع بشكل كبير.