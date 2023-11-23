التحالف الوطني للعمل الأهلي: بدأنا تعبئة جهود دعم فلسطين منذ 7 أكتوبر

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك محبة خالصة من المصريين للأشقاء والأهل في فلسطين، حيث إنها قضيتنا جميعًا.

التحالف الوطني

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، أنه منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر، وكان لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حالة من تعبئة الجهود حتى نكون جاهزون لتقديم المساعدة من البداية.

معبر رفح

وتابعت: «كان فيه تنظيم رائع بكل الخطوات من أول إعداد المساعدات وحصرها في القاهرة والمحافظات انتقالا لوصول المساعدات إلى معبر رفح، ووجود مجموعة من المتطوعين وهم بالآلاف شاركوا في التعبئة وفي الإعداد وفي السفر، وهو جهد مشرف وجدير أننا نقول بأن الشباب المصري قد المسؤولية».

وأكملت: «الشباب المصريين عملوا مبادرة منذ حوالى أسبوع، وقالوا مش عايزين المساعدات تطلع بشكل مركزي، إحنا هنعمل شاحنة لكل محافظة، وشاحنة لكل جامعة، وشاحنة لكل حي، وكل مركز، وبدأنا نشوف ناس بتساهم حتى بكيس سكر، وبتساهم بكيس مكرونة».