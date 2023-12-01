الهلال الأحمر بالعريش: مستمرون في تجهيز المساعدات على مدار 24 ساعة

أعلن الهلال الأحمر المصري في العريش بشمال سيناء استمرار فرق المتطوعين في تجهيز المساعدات إلى قطاع غزة على مدار 24 ساعة متواصلة رغم توقف الهدنة الإنسانية.

وأضاف بيان رسمي للهلال الأحمر المصري في سيناء على الصفحة الرسمية الخاصة به، أنه منذ بداية الأحداث بقطاع غزة يعمل متطوعي الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة، من أجل توفير الخدمات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف البيان: «مستمرون في تجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة من خلال مراكز الخدمات اللوجيستية بالإسماعيلية والعريش ومراكز الخدمات الإنسانية بمعبر رفح البري».

دخول عدد من الشاحنات إلى رفح

وكانت «القاهرة الإخبارية»، أفادت عن دخول عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة بعدما أنهت إجراءات التفتيش في منطقة العوجة القريبة من معبر رفح البري التي دخلت خلال أمس الخميس.

وأفادت عن عودة عدد من الشاحنات من داخل قطاع غزة، بعد إفراغ حمولتها على مدار الساعات الماضية، بعد نجاحها في الدخول محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والدوائية.

وأشارت القناة إلى أن المناطق التي تفرغ بها الشاحنات حمولاتها في الجانب الفلسطيني آمنة تماما لتبعيتها لمنظمة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأنوروا».