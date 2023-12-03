وزير التعليم يوجّه بوضع تقييمات دورية لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، إطلاق ورشة العمل التخطيطية لبرامج تعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2023 بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتورة أميرة فؤاد أخصائي ببرنامج التعليم يونيسيف مصر، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وخبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وعدد من أساتذة كلية التربية جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور رضا حجازي خلال كلمته، أهمية الورشة التي تأتي استكمالا لجهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنّ التعليم مسؤولية تشاركية وتكاتفية، والورشة تستهدف علاج ضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب.

وأشار الوزير إلى أنّ وجود طلاب في الصف الثالث أوالرابع الابتدائي يواجهون صعوبة في القراءة والكتابة، ما يؤدي إلى ضعف التحصيل العام والتعثر في المواد الدراسية، موجّها ببذل مزيد من الجهد والاهتمام، كما شدد على مديري المديريات والإدارات التعليمية بأهمية تضافر الجهود للقضاء على المشكلة، وأنّه سيتابع عن كثب في المرحلة المقبلة المدارس لقياس مدى تحسّن المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب.

وأوضح الوزير أنّه من الضروري إجراء تقييمات دورية، حيث كانت التقييمات الوطنية والدولية للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب كاشفة لبعض مواطن الضعف لدى أبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية وتحديد بعض الفجوات التعليمية ورصد أسبابها ومظاهرها كبداية لوضع خارطة طريق لسد الفجوات، وتحديد خطوات إجرائية للتعامل مع المشكلة.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدا أنّ المشروع يقوم على الالتزام بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.

ووجّه الوزير بأهمية الخروج من الورشة ببرنامج متكامل، وخطة تنفيذية لتعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، كخطوة مهمة لعلاج مشكلة ضعف مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب، حيث يشارك في الورشة خبراء متخصصون في إعداد المناهج والتقويم والتدريب عليها.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية الورشة، معربا عن شكره لجميع المشاركين فيها، وجميع الأطراف التي تسهم في إنجاحها.