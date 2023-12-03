أمانة العمال والفلاحين بـ«مستقبل وطن» تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم «السيسي» باستاد القاهرة

قال النائب عامر حامد الشوربجي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن والأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين المركزية، إن العمال والفلاحين هم أكثر فئة ستثبت وجودها في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنهم 70% من تعداد شعب مصر.

الدور الكبير المنتظر من أمانة العمال و الفلاحين

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن في استاد القاهرة، أن الشعب المصري لا يفرط في شبر من أرضه، لذلك الجميع سينزل للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد على الدور الكبير المنتظر من أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، من خلال حشد الأهالي في القرى والنجوع، وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسي.

ونظمت منذ قليل أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حشادا، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.