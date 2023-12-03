قيادي بـ«مستقبل وطن»: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لمواصلة الإنجازات

أكدّ الدكتور يحيى عياد الأمين المساعد بأمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، أنّ الأحد 10 ديسمبر المُقبل الموافق أول أيام الانتخابات الرئاسية، سيكون بمثابة ملحمة وطنية في حب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خصوصًا في محافظة الفيوم، التي أنجبت الكثير من العظماء والعلماء في شتى المجالات فضلًا عن الفنانين ولاعبي الكرة المشهورين.

وأشار إلى أنّ المؤتمر الذي نظمته الأمانة المركزية للزراعة والري بحزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، يعد إرساءً للحوار الوطني، لسماع أطياف المنظومة الزراعية بمختلف فئاتهم، بهدف التنمية الشاملة، فالشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

إرسال رسالة للعالم من خلال الانتخابات

وأضاف إنّ الرئيس السيسي قال للرئيس الفرنسي ماكرون خلال لقائهما الأخير، إنّه إذا طلب من الشعب المصري الخروج بالملايين في الشوارع فسيخرجون فورًا ثقةً منه في شعبه، لذلك يجب على الجميع أن يكون على قدر تلك الثقة، ويؤكد على صدق السيسي بإرسال رسالة باصطفاف الجميع خلفه في معركة الانتخابات التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

السيسي حمى الوطن وحافظ على وحدة الشعب

وذكر إنّ مستقبل وطن هو حزب الأغلبية الذي يعبر عن نبض الشارع المصري، لذلك فإنّ الحزب يعلن بكل حب وتقدير كامل الدعم المطلق وغير المحدود لترشح عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إيمانًا بشخص هذا البطل المتفاني في حب وطنه، الذي حمى أرضه، وحافظ على وحدة الشعب المصري.

مصر خالية من فيروس سي

وأشار إلى أنّ حب السيسي لوطنه، يتمثل في المشروعات والإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات التسع الماضية، أبرزها تعزيز ودعم قطاع الزراعة التي تمثل 11% من الدخل القومي المصري، من خلال عدة مشروعات أبرزها استصلاح ملايين الأفدنة، وإحياء مشروع توشكى، بالإضافة إلى التنمية البيئية والمجتمعات العمرانية.

وذكر إنّ مصر احتفلت منذ أيام بخلوها من فيروس سي، موضحًا إنّه في الوقت الذي كان يدفع مرضى فيروس سي آلاف الدولارات لشراء عقار سوفالدي للعلاج، وفرته مصر بالمجان ضمن حملة القضاء على فيروس سي، فضلًا عن الكثير من الإنجازات التي جعلت الملايين يصطفون خلف السيسي.