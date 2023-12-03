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أمين مساعد فلاحين «مستقبل وطن»: كل صوت داخل صندوق الانتخابات رصاصة لأهل الشر

كتب:

محمد أباظة
07:24 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
مؤتمر مستقبل وطن

مؤتمر مستقبل وطن

قالت عايدة محيي الدين، الأمين المساعد للأمانة المركزية للعمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما كانت الأمهات المتواجدة في مؤتمر الأمانة، سيتواجدن مع أبنائهن، وهن شاعرات بالأمن والأمان.

وأضافت «محيي الدين»، خلال كلمتها في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، إن عظيمات مصر سيحاربن في الانتخابات بطريقتهن الخاصة، وسيريين العالم وجودهن في أيام الانتخابات 10 و11 و12 ديسمبر.

مؤتمر مستقبل وطن

أكدت أن أي صوت داخل صندوق الاقتراع، بمثابة رصاصة لأهل الشر، مضيفة أن شعب مصر والسيدات، مثلما نزلن في 30 يونيو، سينزلن في ثلاث أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهن.

أمانة فلاحين وعمال مستقبل وطن

ونظمت منذ قليل، أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وبدأ مؤتمر أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن، المقام في صالة 2 باستاد القاهرة، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب وبعض الرياضيين، وبالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في غزة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.