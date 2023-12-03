«مستقبل وطن»: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تؤكد حرصهم على مستقبل وطنهم

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن العالم بأثره يتابع انتخابات الرئاسة المصرية التي انطلقت في سفارات وقنصليات الدولة المصرية، مؤكدا أن مشهد إقبال المصريين المتنوع على المقار الانتخابية في ظل ظروف الطقس وبعد المسافة وتنوع المشاركة بين شباب ومرأة وشيوخ ومشاركة أسر بأكملها يجدد الرسالة المصرية بأنها دولة لديها شعب يعمل من أجلها بمنتهى المصداقية.

حرص المصريين في الخارج

وأكد «فريد»، أن حرص المصريين في الخارج على المشاركة بهذه الطريقة يبشر ويشير إلى أن المشاركة في الداخل ستكون مبهرة وسيتحدث العالم بالكامل عن التجربة الديمقراطية في مصر، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن يتابع على مدار الساعة تطورات المشهد الانتخابي، مجددا دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

انتهاء تصويت المصريين في الخارج اليوم

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية بدأ الجمعة الماضي ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.