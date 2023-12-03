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«مستقبل وطن»: الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة تظهر تحضر المصريين

كتب:

محمد أباظة
03:50 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
أمانة العمال والفلاحين المركزية

أمانة العمال والفلاحين المركزية

قال رابح عسل، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ الدول العربية تدرك قيمة مصر والمساندة التي تقدمها لهم، لهذا يجب على أي مصري الشعور بالفخر، لأنه ينتمي لهذه البلد.

ووجّه عسل، خلال كلمته في مؤتمر أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن، المقام في صالة 2 باستاد القاهرة، رسالة خاصة للشعب المصري، قائلا إنّ الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة للعالم، بأنّ شعب مصر حضاري بحشود منظمة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري؛ للتأكيد على دعمهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.