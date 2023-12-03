مصرية في قبرص شاركت بالانتخابات الرئاسية: «صوتنا أمانة ولازم نشارك»

حالة من الفرحة والوطنية، سيطرت على الناخبين المصريين في دولة قبرص، رافعين أعلام الوطن في مختلف الأماكن منذ بدء الانتخابات الرئاسية في الخارج، إذ شهدت السفارة المصرية إقبالا كثيفا في اليوم الثالث والأخير من التصويت في الخارج، رافعين شعار «مصر فوق الجميع».

الانتخابات الرئاسية في الخارج

قبل عدة أيام، من انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، سافرت الفنانة التشكيلية منى العوادلي رفقة زوجها، إلى دولة قبرص، وحرصت على أن تكون موجودة في مقر السفارة المصرية، للإدلاء بصوتها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «دي أول مرة في حياتي انتخب برا مصر دا واجب علينا وكانت تجربة حلوة ومميزة».

«هكون موجودة في قبرص لحد بعد الانتخابات في مصر ومحبتش أضيع الفرصة إني انتخب لأن أنا طول عمري بشارك في كل حاجة تخص مصر» حسب ما روته «منى» خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة مدى سعادتها الكبيرة بمشاركتها هذه المرة في الانتخابات خارج مصر، لترى جمال المصريين وحبهم لوطنهم.

ما يقرب من ساعة ونصف، استغرقتها الفنانة التشكيلة وزوجها، في الذهاب إلى السفارة المصرية للمشاركة في انتخابات الرئاسة، «المسافة كبيرة عشان اروح السفارة لكن أصرينا أننا منضيعش فرصة المشاركة في الانتخابات ونُدلي بأصواتنا ونختار رئيسنا»، مشيرة إلى أن بعد المسافة لم يكن عائقًا في طريقها أو طريق من يحب وطنه ويريده الأفضل دائمًا للإدلاء بصوتهم.

هتافات المصريين ضجت السفارة بقبرص

السفارة المصرية بقبرص، ضجت بأبنائها للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم الذي يحفظ وطنهم ويحافظ على أمنه واستقراره، «الاستقبال في السفارة كان حلو جدًا يليق بالمصريين سواء في مصر والخارج الجميع كان بيساعدنا ويرشدنا ممكن نعمل أيه هي دي روح المصري» على حد تعبير «العوادلي»، موضحة أن ما وجدته اليوم بالسفارة من قوة عمل خلال الانتخابات، يعد وجهًا مشرفًا للدولة المصرية وللوطن وأبنائه في الخارج.

لا بد على كل مصري أن يشارك في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة في مصر، المقرر بدئها يوم 10 ديسمبر الجاري، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام، والإدلاء بأصواتهم، لاختيار من نعيش في حماه وأمنه ومن حافظ على استقرار وطننا، «الشعب المصري في كل بلاد العالم ورا الريس».