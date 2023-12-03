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«كوكا» يدلي بصوته في تركيا: الانتخابات مسؤولية وطنية ولا نريد إلا مصلحة مصر

كتب:

شريف سليمان
05:41 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
أحمد حسن كوكا

أحمد حسن كوكا

أدلى أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي «بينديك سبور» التركي، ومهاجم منتخب مصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكّد اللاعب «كوكا» في لقاء حصري، مع قناة «إكسترا نيوز»، أهمية المشاركة في هذا العُرس الانتخابي، مشددًا على أن الانتخابات مسؤولية وطنية، وحق على المصريين لدعم بلدهم ولا نريد إلا مصلحة مصر.

المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة مصر

وأضاف: «كلنا كمصريين لا نريد إلا مصلحة واستقرار البلد، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، وأن تنتقل مصر من تقدم إلى تقدم بإذن الله».

ووجّه مهاجم منتخب مصر، رسالة إلى الشباب المصري والعربي، قائلًا: «أهم شيء السعي، ويجب ألا تستسلموا وأن تلتزموا بالحفاظ على طموحكم، وأن تحاولوا تحقيق النجاح».

كوكا يدعم فلسطين

لم ينسَ «كوكا» أهل فلسطين من حديثه، فقد دعا الله- عز وجل- بأنّ يوفقهم وينصرهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرضون لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم شريف سليمان