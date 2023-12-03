فئات تمثل الإنفلونزا الموسمية خطورة عليها بالشتاء.. مدير مركز الحساسية يكشف

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن الفيروسات التنفسية تنتشر في هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، لافتا إلى انتشار الإنفلوانزا الموسمية منتشرة بشكل كبير هذا العام.

لا يمكن القضاء نهائيا على الفيروسات التنفسية

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا، في هذا العام تنتشر الإنفلونزا الموسمية، وهو قد يكون خطيرا على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لا بد من تناول لقاح الإنفلونزا.

الشفاء من الإنفلونزا بسهولة

واستكمل: الإنفلوانزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أما باقي الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروسا ضعيفا، والشخص أصبح يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها.

وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الاشتباه في الإصابة، لافتا إلى ضرورة الذهاب فورا إلى الطبيب في حال زيادة الأعراض.