أبناء الجالية المصرية في البحرين يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانبًا من إدلاء الجالية المصرية في مملكة البحرين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، فمنذ صباح اليوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمين في مملكة البحرين، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي بمبنى السفارة المصرية في المنامة.

الدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية

وجرى رصد توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وكذلك المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى، بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والإدارية.

قائمة المرشحين للرئاسة

ويستمر التصويت منذ اليوم وحتى يومي السبت والأحد، وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.