كفر الشيخ تُنظم ورشة عمل بعنوان «معايير التميز الحكومي»

نظمت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان «معايير التميز الحكومي»، التي تدور حول معايير إعداد ملف التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

تنظيم ورشة عمل بعنوان «معايير التميز الحكومي»

حاضر في الورشة عماد شعلان، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتناول خلالها مناقشة محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية وفق نظام النجوم العالمي التي تشمل محور تجربة المتعامل.

محافظ كفر الشيخ: تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ تنظيم ورشة عمل «معايير التميز الحكومي»، جاء في إطار الحرص على تعميق ثقافة التميز، وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لتفعيل منظومة الجوائز الداخلية، تمهيداً لتصعيد المراكز المتأهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي» في دورتها القادمة.

يذكر أنّه، قد تم مد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى الأحد 17 ديسمبر الجاري.