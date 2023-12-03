«آداب كفر الشيخ» تُنظم المهرجان الرياضي الثاني لقسم الجغرافيا غدا

يُنظم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، غداً الاثنين، المهرجان الرياضي الثاني للقسم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد شوفي البحيري، عميد الكلية.

تنظيم المهرجان الرياضي الثاني لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات

ومن المقرر أنّ يتم خلال المهرجان الرياضي تنظيم دورة لكرة القدم يُشارك فيها عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي عدد آخر من الأنشطة الرياضية، كما يتم في نهاية المهرجان تكريم المشاركين فيه.

وأكد الدكتور وليد شوفي البحيري، عميد كلية الآداب، أنّه يتم تنظيم المهرجان الرياضي لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية للعام الثاني علي التوالي بعد أن تم إطلاق المهرجان لأول مرة في عام 2022.

تشجيع الطلاب على المشاركة الرياضية

وأوضح «البحيري»، أنّ المهرجان يأتي لتشجيع الطلاب على المشاركة الرياضية، وبمثابة انطلاقة لجميع الأقسام الأخرى بتفعيل النشاط الرياضي بين طلاب الكلية جميعاً، فى ظل توجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، للأنشطة والأفكار الإبداعية للطلاب.

أُنشئت كلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006 لدعم الفكر الإنساني كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

ويعتبر قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية من أهم أقسام الكلية البالغ عددهم 15 قسماً، ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - شعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».