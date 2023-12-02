رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية: تفعيل الدور الإيجابي لمجالس الآباء لحل المشكلات

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعا لمجلس الآباء والمُعلمين على مستوى معاهد، اليوم السبت، بديوان عام المنطقة، لبحث احتياجات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، إذ ترأس الاجتماع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد الوكيل الثقافي، بحضور زينب عبدالحميد، مدير رعاية الطلاب.

مناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق

وخلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق، وعرض ما تم تنفيذه من الأنشطة، كما تناول الاجتماع استعراض بعض جهود مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع لبحثها، كما تم عرض مقترحات أولياء الأمور والوقوف على آخر المستجدات التي تخدم العملية التعليمية.

تفعيل الدور الإيجابي لمجالس الآباء في المشاركة في حل المشكلات

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أهمية تفعيل الدور الإيجابي لمجالس الآباء في المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية، وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة، مشيرا إلى أنّ مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد وأولياء الأمور.

يذكر أنّه تم خلال شهر نوفمبر الماضي إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للعام الدراسي 2023 - 2024، لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي.