د. يوسف عامر يكتب.. مقومات الإسلام (6)

المعجزة: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدى الأنبياء تأييداً لدعواهم النبوة، فهى تبرهن على أنهم مؤيدون من قبَل من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء.

وكان من فضل الله على خلقه أن جعل معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه أقوامهم؛ ليكون هذا أدل على صدقهم، وأدعى إلى تصديقهم، فمثلاً سيدنا عيسى، عليه السلام، لما برع من بُعث إليهم فى الطب أيده الله تعالى بمعجزات خارقة يعجز أطباء قومه عنها، فصار يداوى المرضى الذين عجز أطباء ذلك الزمن عن مداواتهم كالأبرص والأكمه -وهو من يولد أعمى- إضافة إلى تأييده بمعجزة إحياء الموتى، والنفخ فى صورة طائر من طين فيصير طيراً حقيقياً {أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49].

وكذلك أيد سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعدد كبير من المعجزات الحسية، كانشقاق القمر، حين سأله أهل مكة معجزة لتصديقه، فلما رأوا القمر منشقاً ادّعوا أن هذا سحر، فقال رجل منهم: فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا، فأتوا، فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك، فأنزل الله تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} [القمر: 1، 2].

ومثل هذه المعجزات لا يؤمن بها أهل زماننا لمعاينتها وإنما لثبوتها عن طريق الخبر الصادق الذى ليس فيه أدنى ريب، ولما كان سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مبعوثاً للعالمين كان لا بد من معجزة باقية، وليس هذا من شأن المعجزات الحسية، لذا كانت معجزة عقلية، وهى القرآن الكريم الذى تعددت وجوه إعجازه، فأخبر عن أمور تاريخية لا يتسير الوقوف على دقائقها، إضافة إلى إخباره بأمور مستقبلية جاءت مطابقة لما أخبر به، ثم هو بهذه الألفاظ المحفوظة لم يجد البشر أى معارضة بين آياته وبين ما يقفون عليه من حقائق ثابتة، كما أنه فى تشريعاته ليس مقيداً بزمان معين أو بمكان محدد، بل هو مجاوز لحدود الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

ومن أهم وجوه إعجازه عجز العرب -وهم أهل فصاحة وبلاغة- عن معارضته، وقد تحداهم فى أن يأتوا بمثله {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} [الإسراء: 88]، أو بعشر سور مثله {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود: 13]، أو بسورةٍ واحدةٍ {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ} [يونس: 38]، ولا ريب أن الكلام أسهل من القتال، فلما اختاروا سبيل القتال دل هذا على عجزهم التام عن معارضته.

وحتى يظل هذا الوجه الإعجازى حياً لا بد من الاهتمام بدراسة اللغة العربية التى بها نقف على مفارقة القرآن الكريم لكلام البشر مهما ارتقوا فى سُلَّم البلاغة، فاللغة من هذا المنطلق ليست فقط منطق تفكير، وأداة حضارة، وأساس هوية، بل هى برهان الرسالة الخاتمة، ودليل صدق كتابها