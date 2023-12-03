محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب، ووحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على هامش زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات التنموية.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، لواء أ.ح حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.

وحدة طب الأسرة بالغريب

حيث تفقد المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بالغريب وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري إنشاؤها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق أرضي و2 علوي.

ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان، ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية، وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

التشطيبات النهائية

كما تابع المحافظ ورئيس الهيئة استكمال التشطيبات النهائية بمبنى وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الأسر الأكثر احتياجا

وأكد محافظ أسيوط، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيداً بالجهد المبذول من كل الجهات في تنفيذ مشروعات المبادرة التي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية، مٌشيدًا بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية التي تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

جولات ميدانية

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وفى قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها بقرى محافظات الجمهورية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية تلك المشروعات في تسهيل الخدمات على المواطنين وعلى السيدات بقرى ونجوع المحافظات والمساهمة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أشاد بالإنجازات التي تمت في كافة القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتبنيه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقرى ومحافظات الجمهورية وإعادة بناء الإنسان.