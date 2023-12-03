جامعة أسيوط تشارك بندوة «التعريف بالعنف وتأثيره على الصحة والأسرة والمجتمع»

شاركت جامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية «التعريف بالعنف وتأثيره على الصحة والأسرة والمجتمع»، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة وتقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن فعاليات الـ16 يوم العالمي لمناهضة العنف بمجلس مدينة أبنوب.

التعريف بالعنف وتأثيره على الصحة والأسرة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين العابدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور كمال زهران رئيس وحدة العنف ضد المرأة بمستشفى صحة المرأة جامعة أسيوط، والدكتورة آمال عبد الحي مدير عام إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، والدكتورة سارة يونس منسق برنامج مناهضة العنف بالإدارة العامة بوزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة أمل عبد الحميد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط، والشيخ عمر أحمد بمديرية أوقاف أسيوط، والقس أرسانيوس ثابت بمطرانية أبنوب والفتح، والدكتورة منة الله مصطفى منسق البرنامج بإدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط، ولفيف من الحضور بجامعة أسيوط ومديرية الصحة بأسيوط.

نشر الوعي والمعرفة بخطورة العنف ضد المرأة

وأكد الدكتور محمود عبد العليم، أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية البارزة التي من شأنها نشر الوعي والمعرفة بخطورة العنف ضد المرأة، وتعزيز وإرساء القيم، والقواعد الأخلاقية القويمة، التي تتصدى لهذه الظاهرة بكافة السبل والوسائل اللازمة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة الدائم في العمل على خلق مناخ آمن يحمي الفتاة ويٌدعمها لمواصلة تعليمها؛ بالإضافة إلى ردع تلك الظاهرة في أماكن المجتمع على نحو قاطع وحاسم، وتقديم أشكال التوعية القانونية والاستشارات اللازمة في مواجهة كافة قضايا المرأة.

مناهضة أشكال العنف

وأوضح الدكتور كمال زهران أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة أشكال العنف الموجة ضد المرأة والفتاة، ومساندتها في حماية نفسها، وكيفية الحصول على كافة استحقاقاتها ومناصرتها في كافة قضاياها، وتهيئة الفتيات للاعتزاز بأنفسهن وبدورهن في بناء المجتمع.

واستعرضت الدكتورة منة الله مصطفى، خلال محاضرتها خطورة الزواج المبكر، والمشاكل الصحية والنفسية الناتجة عنه، وكيفية الوصول لحل جذري لمنع حدوثه.