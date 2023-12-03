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«وفا»: 26 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف إسرائيلي على منزلين في رفح

كتب:

منى السعيد
08:29 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
قصف إسرائيلي يسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً في جنوب غزة

قصف إسرائيلي يسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً في جنوب غزة

شنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إذ استهدفت منزلين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 26 مواطناً على الأقل، فيما اعتبر عشرات في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أسفر تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية في جنوب قطاع غزة، عن سقوط ما لا يقل عن 26 شهيد، وإصابة العشرات من المصابين، فضلا عن وجود إلى العديد من المفقودين أغلبهم من الأطفال والنساء، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب قطاع غزة.

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