يوم رياضي في استاد بكفر الشيخ.. اتدرب واكسب 25 ألف جنيه

«البطل الذهبي للياقة البدنية»، شعار صنع منه أحد الأبطال الرياضيين في محافظة كفر الشيخ، مسابقة لتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، من خلال إقامة يوم رياضي باستاد بيلا، وعلى المشترك ممارسة عدد معين من التمارين الرياضية، ويحصل الفائز على جائزة مالية وميدالية وشهادة تقدير، بإجمالي جوائز بلغ نحو 25 ألف جنيه.

«الشمبلي»: المسابقة هدفها تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة

يحكي الكابتن أحمد الشمبلي، المعتمد دوليا من الاتحادين العربي والمصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية، فكرة المسابقة، قائلا: «حبيت أعمل مسابقة لتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة فقررت إقامة يوم رياضي في استاد بيلا، ودعيت له عدد من كبار الرياضيين في مجاله، ولقيت إقبال على المشاركة، ووصل عدد المتسابقين لأكثر من 150».

مجموعة من التحديات على المتسابق خوضها للوصول إلى الجائزة الكبرى، هكذا وضع «الشمبلي» خطته للمسابقة: «التحدى الأول إجباري، عبارة عن 7 تمارين لياقة بدنية في أقل وقت، وجرى تقسيم المسابقة إلى 3 فئات، تحت الـ14 سنة مواليد 2009 وما بعدها، الفائز الأول يحصل على 750 جنيها، والثاني 500 جنيه، والثالث 250 جنيها، أما تحت الـ19 سنة مواليد 2004 إلى 2008 فيحصل الفائز الأول على 1200 جنيه، والثاني 800 جنيه، والثالث 400 جنيه، بينما فوق الـ19 سنة مواليد 2003 وما قبلها، الفائز الأول 1300 جنيه، والثاني 900 جنيه، والثالث 500 جنيه، وكان التحدى الثاني (اختيارى) بلانك (ثبات)، لكل الأعمار في وقت واحد، والجوائز كانت عبارة عن ميداليات وشهادات».

فرحة كبيرة بين الأطفال والشباب المشاركين في المسابقة

وشهدت المسابقة ردود فعل غير عادية، فاقت توقعات صاحبها، الذي يؤكد: «لما أعلنت عن المسابقة لقيت تفاعل كبير جدا من الناس وتشجيع، خاصةً من أولياء الأمور، وفرحة كبيرة بين الأطفال والشباب المشاركين في المسابقة، وناوي أعمل موسم تاني من المسابقة».