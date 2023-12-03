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إقبال كبير من المصريين في دبي على لجان الاقتراع بآخر أيام انتخابات الرئاسة

كتب:

أحمد العانوسي
10:03 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية

هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية

رصدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» بدبي هدير صبري، توافد أبناء الجالية المصرية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

ولفتت إلى أن حالة حب المصريين للوطن ليست في الإمارات فقط بل بكل أنحاء العالم، وهناك حالة إصرار وسعادة بين كل أفراد الجالية التي حضرت في مقر القنصلية المصرية في دبي على المشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل مصر واستمرارا للتنمية.

وأكد الناخبون، حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وردد جموع المواطنين هتافات «تحيا مصر» من أمام مقر التصويت ملوحين بالأعلام المصرية.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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