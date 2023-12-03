رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

نجل الملك فاروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بسويسرا (صور)

كتب:

حسن سمير
08:36 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق

أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق

أدلى أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بسويسرا.

حضر نجل الملك فاروق إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في سويسراعلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير، وحرص الناخبون على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.

 

اقرأ المزيد:

لليوم الثالث.. إقبال كبير للناخبين على السفارة المصرية في فرنسا (فيديو)

«التنسيقية»: توافد على السفارة المصرية بروما للتصويت في انتخابات الرئاسة

«التنسيقية»: بدء توافد الناخبين على السفارة المصرية في فيتنام

«التنسيقية»: توافد على السفارة المصرية بالبحرين للتصويت في انتخابات الرئاسة
بقلم حسن سمير