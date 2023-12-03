نجل الملك فاروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بسويسرا (صور)

أدلى أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بسويسرا.

حضر نجل الملك فاروق إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في سويسراعلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير، وحرص الناخبون على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.