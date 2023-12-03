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أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري تجاه أزمة غزة سيذكره التاريخ

كتب:

شريف سليمان
11:09 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري من أزمة غزة سيذكره التاريخ، مشددًا على أن مصر تصدت لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية.

موقف مصري حاد وحاسم لا يقبل أنصاف الحلول

وأضاف في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «عندما وجدت إسرائيل موقف مصر حادا ومباشرا ولا يحتمل أنصاف حلول وغير قابل للنقاش طرحت أفكارا شيطانية أخرى مثل التهجير الطوعي أو الذهاب إلى قبرص».

مصر تحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «مصر تحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية، لأن الفلسطينيين إن خرجوا من قطاع غزة ستحدث مشكلة وسيكون القطاع منزوع السلاح، والرئيس طرح فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذه الفكرة لاقت قبولا منذ سنوات، بالإضافة إلى حل الدولتين، والولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حل الدولتين».

وأكد: «ثمة إشكالية وهي ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال، فالإدارة الأمريكية مؤيدة، إذ تراوغ ولكنها توافق على دعم السلاح الإسرائيلي، وبالتالي فإن مصر ترفض كل هذه المشروعات ولن تقبل بأنصاف حلول وترفض المنطقة العازلة».

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